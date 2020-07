Vado Ligure, 170mila euro per riduzione tariffe e posticipo scadenze Tari

Il Comune di Vado Ligure, ha stabilito di posticipare le scadenze tari per tutte le categorie, domestiche e non domestiche e di ridurre del 25% la componente variabile della tariffa per le attività economiche che hanno visto limitare , chiudere e tutt’ora soffrire dell’emergenza sanitaria in corso.

Per finanziare la riduzione tariffaria sono state utilizzate risorse comunali per circa 170.000 euro , risorse provenienti dagli utili della discarica.

