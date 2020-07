Vela e Voga per tutti torna in mare puntando ai CICO di settembre

Dopo lo stop forzato, anche gli sport para limpidi tornano finalmente a cercare un po’ di normalità. Non fa eccezione la vela che a Chiavari ha visto ripresentarsi il Team velico e di Polo Vela e Voga per tutti. Il via ufficiale è avvenuto lo scorso 13 luglio al Porto Turistico di Chiavari, che ha dato nuovo battesimo agli allenamenti per le Hansa 303 sotto lo sguardo dell’Assessore alle Politiche Sociali Fiammetta Maggio.

Iniziato più di due anni fa il processo di crescita del Gruppo Diversamente Abili della L.N.I. ha portato a risultati importanti come il secondo posto alla Settimana Velica Internazionale Città di Livorno, il secondo posto al Campionato Italiano a Palermo e la partecipazione agli Europei a Portimao in Portogallo.

