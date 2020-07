Ventimiglia, vede la polizia e scappa: giovane fermato aggredisce gli agenti

Ventimiglia. Ci sono voluti quattro agenti della polizia locale per tentare di fermare un ventenne ecuadoriano, residente a Sanremo, che ha iniziato a dare in escandescenze nel pomeriggio a Ventimiglia. Il giovane, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, è stato notato con un amico mentre camminava per le vie del centro cittadino. Quando i vigili si sono avvicinati, i due hanno iniziato a correre. Mentre l’amico è fuggito, il ventenne è stato raggiunto dalla pattuglia e ha iniziato a inveire contro gli agenti. Sono volati insulti e botte, tanto che è stato necessario far intervenire il personale sanitario del 118 con un’ambulanza per portare il ragazzo al punto di primo intervento di Bordighera, dove è rimasto diverse ore piantonato in attesa del responso dei medici.

