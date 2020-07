Alassio ricorda Ennio Morricone e veste di bianco il Molo Bestoso con il “White party”

Alassio. Un omaggio al Maestro Ennio Morricone e un incontro con il Museo Nazionale del Cinema. Sabato 3 agosto alle 20 una lunga tavolata per 150 ospiti paganti che gusteranno sotto le stelle del Molo Bestoso di Alassio una cena gourmet firmata Ernst Knam e Giampiero Colli.

Ma il luccichio delle stelle sarà amplificato dai gioielli Medagliani e dalle bollicine di Cuvage che stapperà il pluripremiato Asti DOCG. Andrea Battiloro, Mondo del Vino per Cuvage, spiega: “Cuvage Asti DOCG ‘Acquesi’ è World Champion Sparkling Aromatic. Il famoso concorso internazionale fondato da Tom Stevenson premia un vino dell’azienda piemontese Cuvage con il più alto riconoscimento dedicato alle migliori bollicine aromatiche: orgogliosi di appuntare un’altra stella tra le nostre etichette ci è sembrato il miglior omaggio per una serata sotto le stelle di Alassio sullo storico Molo Bestoso per un’appuntamento così unico come quello di questa edizione.”

