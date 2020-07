Albissola Marina, ecco il progetto “Terra Acqua Fuoco”: un viaggio nella ceramica con gli artigiani del territorio

Albissola Marina. Nato come omaggio alla tradizione ceramica albisolese in occasione dell’edizione 2020 di Buongiorno Ceramica (manifestazione di punta del calendario di eventi dell’Associazione Italiana Città della Ceramica), il progetto “Terra Acqua Fuoco” continua con un viaggio di scoperta all’interno dei laboratori ceramici di Albissola Marina.

A essere protagonisti gli artigiani, che vivendo e lavorando sul territorio hanno registrato un video su come modellare l’argilla e creare arte con la stessa passione degli antichi maestri: Barbara Arto, Michelle Bernart, Arturo Bertagnin, Dario Bevilacqua, Giovanni Poggi, Giovanni Rossello, Monica Viglietti; sette dei più importanti artigiani in attività ad Albissola Marina hanno aperto le porte delle loro botteghe per far conoscere il mondo della ceramica di Albissola, un mestiere che ha una storia antica, indissolubilmente intrecciata con la storia della città.

