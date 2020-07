Alla 2ª Rassegna Zeronovanta la Cantera Croata sale sul gradino più alto

Continua frenetica l’attività della Libertas. Ancora una manifestazione, ancora tante emozioni e serate fantastiche al chiaro di luna. In piena Fase 3 si è svolta con grande successo e vasti consensi la seconda rassegna calcistica giovanile dedicata ai ragazzi nelle leve 2006/2007 e 1 fuori quota 2005.

All’interno della bellissima struttura ludico-sportiva Zeronovanta di Altare in provincia di Savona, nella fascia serale dalle 18.30 alle 21.30, si sono incrociati per dar luogo ad una kermesse deprivata di contenuti agonistici, quattro gruppi appositamente creati per riempire il vuoto venutosi a creare durante il lockdown e colmato da tante gradite sorprese.

