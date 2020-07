Aula del Consiglio regionale intitolata a Pertini, Pastorino (Linea Condivisa): “Vittoria simbolica”

Regione. Nel rush finale dell’ultimo consiglio regionale approvata l’intitolazione dell’aula consiliare a Sandro Pertini.

“Una figura epica dell’antifascismo italiano, Presidente della Repubblica dotato di straordinarie capacità umane e politiche. Con piacere ricordiamo che la proposta dell’intitolazione era stata lanciata sui media da Piero Randazzo, operatore sanitario della Valpolcevera, e poi promossa con grande vigore da Massimo Bisca, Presidente ANPI. Proprio in occasione dell’ultimo 25 aprile, celebrato in forma ridotta per l’emergenza covid, Bisca ha interloquito con gli stessi presidenti Toti e Piana per spingere all’approvazione”. Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, a margine della votazione di questo pomeriggio in consiglio regionale.

... » Leggi tutto