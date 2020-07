Autostrade: “Finite le ispezioni nelle gallerie della Liguria”. Ma continuano le chiusure

Genova. “Si conclude oggi, mercoledì 29 luglio, il piano di ispezioni messo in atto da Aspi sulle 285 gallerie della rete ligure che Autostrade per l’Italia ha effettuato sulla base delle prescrizioni del ministero delle Infrastrutture e Trasporti”. Lo comunica la società Autostrade nel bollettino odierno che riporta ancora numerose chiusure notturne per i lavori di manutenzione necessari.

Lavori che dovrebbero terminare il 2 agosto, anche se non si esclude un prolungamento nei giorni successivi. E finché non finiranno gli interventi nel tratto urbano della A10 dove è attivo il bypass con riduzione a una corsia non potranno riaprire i caselli di Pra’ e Pegli che restano chiusi in entrata (Pegli anche in uscita) in direzione Genova con grossi disagi che si ripercuotono ogni mattino in Aurelia. Inizialmente la riapertura era prevista per il 28 luglio, poi è sparita la data da ogni comunicazione. Al momento, quindi, non c’è alcuna previsione per il ripristino dell’accesso all’autostrada.

