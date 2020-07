Bandita la gara per la progettazione della ciclabile in Val Bisagno, avvio lavori nel 2021

Genova. Siamo ancora soltanto, si fa per dire, alla progettazione, per di più parziale, ma è comunque indice che la cosa si farà davvero. Stiamo parlando della ciclopedonale della Val Bisagno. L’obbiettivo dell’amministrazione è assegnare i lavori nel dicembre 2020 e avviare i lavori a marzo 2021.

Un progetto che, in futuro, dovrebbe interessata tutta la vallata, ma che per ora si attuerà solo nella zona tra Prato e Molassana. La stazione appaltante del Comune di Genova, infatti, ha pubblicato il bando di gara della “progettazione definitiva dell’itinerario ciclopedonale in sponda sinistra e destra del torrente Bisagno nel tratto compreso tra il ponte Fleming e il capolinea AMT di Prato ed il tratto a monte su via Adamoli tra ponte Fleming e via Merello”. Si tratta rispettivamente di 3,77 e 0,9 chilometri per i due percorsi.

