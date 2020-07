Borgio Verezzi, debutta in anteprima al Gassman “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Non poteva mancare a Borgio Verezzi, in questa estate speciale con pochi e mirati eventi, l’appuntamento con il Teatro Ragazzi, pensato e realizzato per i più piccoli e per le famiglie. Grazie alla disponibilità di I.So THeatre, diretto da Luca Malvicini, il Comune ha organizzato due eventi tutti dedicati ai bambini e ragazzi dai 4 anni in sù.

Al Teatro Comunale “Vittorio Gassman” venerdì 31 luglio alle ore 21:30 ci sarà il debutto in anteprima assoluta del nuovo spettacolo del Teatro dell’Erba Matta “Alice nel Paese delle Meraviglie” mentre venerdì 21 agosto, ancora alle 21:30, sarà la volta di “Raperonzola”.

