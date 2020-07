Bretella Albenga-Carcare-Predosa, i Verdi: “Dannosa e inutile per tutto il territorio. Possibile che Toti voglia ancora farla?”

Albenga/Carcare. “Giusto mettere in evidenza il grande successo, in questi ultimi anni, del turismo outdoor e come questo abbia rappresentato per l’economia un flusso positivo in costante crescita. E’ un dovere preservare il contesto territoriale che consente questi risultati, ma non bisogna abbassare la guardia. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha affermato la pericolosità idraulica di gran parte del territorio savonese e ligure (quarta regione dove il dissesto idrogeologico è più attivo in Italia). Ma, nonostante ciò, il presidente Toti e i suoi sostenitori continuano a voler realizzare l’autostrada Albenga-Carcare-Predosa“.

A dichiararlo è il portavoce dei Verdi della provincia di Savona, Gabriello Castellazzi, che continua: “Poche settimane fa al ‘Tavolo di lavoro’ dell’Unione Industriali di Savona, il presidente della Regione Liguria, volendo mettere a sistema le indicazioni delle aspettative territoriali, accostava la necessità di ‘mettere in sicurezza in maniera strutturale il territorio’ con la ‘necessità di realizzare l’infrastruttura autostradale Albenga-Predosa’. Una palese contraddizione evidenziata dai dati sopra citati”.

... » Leggi tutto