Consiglio comunale Savona, sì all’ordine del giorno per l’azione legale contro Autostrade e Mit

Savona. Il Consiglio comunale di Savona ha approva l’ordine del giorno dell’esponente di Liguria Popolare Susanna Karunaratne, sull’azione legale contro Autostrade e Ministero Trasporti per i disagi provocati dai cantieri di queste settimane: “Ringrazio la maggioranza per aver sostenuto la mia iniziativa perché i danni che il territorio ha subito sono ingentissimi. Il Movimento 5 Stelle votando contro ha scelto invece di difendere Autostrade e Ministero” ha commentato.

“Ho già denunciato pubblicamente che il comportamento tenuto da Autostrade e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato inqualificabile, le azioni sulla rete savonese sono state intraprese unilateralmente senza il minimo coinvolgimento dei Comuni interessati – ha dichiarato l’esponente popolare e consigliera comunale di Savona Susanna Karunaratne –, ieri in Consiglio comunale abbiamo ribadito la gravità di questa situazione che sta causando ormai quasi giornalmente l’intasamento delle rete viaria ordinaria, in particolare quella costiera in quanto unica alternativa all’autostrada per raggiungere l’area genovese”.

