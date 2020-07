Da Savona in Val Maira per osservare la giovane cometa Neowise

La cometa Neowise sta facendo bella mostra di sé nel cielo di questa calda estate. La si può osservare anche ad occhio nudo a nord nord-ovest, sotto il Gran Carro, a circa 20 gradi sull’orizzonte, la sera appena fa buio.

Il Gruppo Astrofili Savonesi non poteva farsi sfuggire una così ghiotta occasione per festeggiare degnamente i suoi quarant’anni di spedizioni estive in alta quota, sulle Alpi cuneesi, là dove i cieli sono bui e liberi da inquinamenti luminosi.

