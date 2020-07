Fondi ai Comuni colpiti dal coronavirus: a Savona oltre 4 milioni di euro. Tutti i numeri

Liguria. E’ pari a poco più di 4 milioni di euro il contributo che lo Stato elargirà al Comune di Savona per compensare le minori entrate dovute all’emergenza Coronavirus. Poco più di un milione e 141 mila euro era già stato erogato a maggio: i restanti due milioni e 859 mila euro arriveranno nei prossimi giorni.

I soldi arrivano dal fondo “Esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” da 3,5 miliardi stanziato dal governo con il Decreto Rilancio e servono per supportare le amministrazioni che, per mesi, non hanno riscosso imposte, tasse e sanzioni e che hanno erogato meno servizi del previsto.

... » Leggi tutto