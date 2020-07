Fondi emergenza post Morandi, Sansa all’attacco: “Ennesima vergogna italiana”

Genova. La gestione dei fondi per l’emergenza post Morandi sarebbe “l’ennesima vergogna italiana su cui indaga la Finanza”. A dirlo Ferruccio Sansa in un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook, post in cui torna all’attacco del governatore uscente Giovanni Toti a seguito delle notizie sull’inutilizzo di 13 milioni accantonati dal governo a seguito del crollo del 14 agosto.

“La pessima gestione dei fondi da parte del Commissario all’emergenza Toti – 13 milioni inutilizzati e per incredibili cavilli non consegnati ai commercianti che ne avevano realmente bisogno – e l’allargamento della zona franca, da lui deciso senza imporre filtri di sicurezza, ci mettono di fronte all’ennesima vergogna italiana su cui indaga la Finanza”.

