Fondo strategico regionale, Toti: «In cinque anni stanziati 135milioni di euro per territorio e imprese»

Genova. Sono 135 milioni gli investimenti a valere sul Fondo Strategico stanziati dalla giunta regionale, in accordo con Anci (Associazione nazionale comuni italiani), in cinque anni. Sono 8 milioni per la difesa del suolo, 27 milioni per la riqualificazione urbana e il turismo, 85 milioni per le opere pubbliche infrastrutturali e 15 milioni per l’innovazione tecnologica. La suddivisione per province vede assegnati: 38 milioni a Genova, 28 milioni a La Spezia, 22 milioni a Imperia e 28 milioni a Savona. Per gli interventi di valorizzazione del territorio su tutta la regione sono stati finanziati 18 milioni di euro.

