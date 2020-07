Rabbia del comitato Celesia: “Il Comune dice No al ritorno delle elementari a Finalborgo”

Finale Ligure. La struttura dell’ex Collegio Aycardi non è idonea ad ospitare la scuola elementare. Per il comitato Celesia, che da anni si batte per un ritorno della primaria a Finalborgo, la doccia fredda è arrivata dalle parole del sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, nel corso dell’ultimo incontro.

L’amministrazione intende ampliare la struttura scolastica esistente a Finalmarina per ospitare definitivamente il plesso Celesia in via Brunenghi, utilizzando gli spazi dell’ex area Passeggi, finanziando l’opera con gli oneri di urbanizzazione di un progetto appena accennato con un costruttore. “L’amministrazione Frascherelli, in carica da sei anni, ha sempre ribadito e deliberato che si impegnava a riportare il plesso Celesia a Finalborgo. L’assessore Guzzi ha riferito che nel frattempo la Provincia ha consegnato al Comune la relazione di vulnerabilità sismica dell’immobile ex Aycardi che il comitato richiedeva da mesi. L’esito non segnala problemi di staticità del palazzo, che lo stesso Guzzi ha definito in buona salute” sottolinea il comitato finalese.

