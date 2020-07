Sampdoria-Milan 1-4: i blucerchiati sbagliano il pareggio e i rossoneri dilagano

Genova. Milan troppo forte per la Sampdoria, che saluta il Ferraris per questa stagione subendo un 1-4 senza appello. Ibrahimovic (doppietta), Calhanoglu e Leao, i marcatori per la squadra di Pioli, mentre i blucerchiati hanno sbagliato un calcio di rigore con Maroni a partita già segnata e siglato la rete della bandiera a tre minuti dal novantesimo con una splendida conclusione di Askildsen. Più rammarico per l’erroraccio di Colley sullo 0-1. Lo stesso Colley, in serata no, scivola nel momento decisivo nell’azione successiva, lasciando campo a Calhanoglu per lo 0-2. L’impressione è che le motivazioni e le differenze qualitative tra le due squadre, abbiano reso questa partita praticamente a senso unico.

Primo tempo. Esordio assoluto tra i pali per Falcone, Audero in panchina. Ranieri opta per un 4-4-1 con Ramirez (e il suo turbante) alle spalle di Quagliarella. Sulla corsia di destra operano sia Bereszynski sia Depaoli. Linetty opera al centro. Dietro torna Colley.

