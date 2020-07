Savona, Assonautica riparte con la veleggiata “Sole, mare, vento 2020”

Savona. Domenica 26 luglio, con la veleggiata “Sole, mare, vento 2020”, la prima post – covid organizzata dal gruppo vela di Assonautica Provinciale di Savona, è iniziata la ripartenza di Assonautica Savona.

“Una bellissima occasione per rivedersi e per assaporare il piacere della libertà che il mare riesce a trasmettere – fanno sapere da Assonautica – L’obiettivo di questa manifestazione velica, giunta alla seconda edizione, era quello di dare vita ad una festa del mare e della vela, creando un’opportunità di incontro e svago, lanciando un importante segnale di positività in questo difficile momento”.

... » Leggi tutto