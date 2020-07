Savona Fbc non iscritto, Articolo Uno: “Le colpe sono di tanti”

Savona. Il coordinamento provinciale savonese del partito politico Articolo Uno interviene in merito alla mancata iscrizione del Savona Fbc al campionato di Serie D.

“Adesso è ufficiale – scrivono i portavoce di Articolo Uno – il Savona Calcio non si iscriverà al prossimo campionato nazionale dilettanti (Serie D). La storia ha avuto un triste epilogo, dal 1907 in questa città batte il cuore biancoblù e oggi che siamo arrivati a questo punto non c’è neanche molto da stupirsi”.

... » Leggi tutto