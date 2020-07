Savona, Palombella (Uilm): “Situazione allarmante, urgenti soluzioni per Bombardier e Piaggio Aero”

Vado/Villanova. “Ieri mattina si è riunito il consiglio provinciale della Uilm di Savona, alla presenza del Segretario organizzativo nazionale Uilm Roberto Toigo. L’assemblea ha sviluppato un’ampia discussione su tematiche di particolare importanza per il territorio, come l’insufficienza di infrastrutture e trasporti, e riguardo vertenze che destano preoccupazione come il futuro del sito di Vado Ligure di Bombardier e di Piaggio Aero. La Uilm rimane contraria a qualsiasi disegno industriale che veda una riduzione dei livelli occupazionali e della capacità produttiva di queste due importanti realtà industriali di Savona”. Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale della Uilm.

“I 350 lavoratori di Bombardier del sito di Vado Ligure – sottolinea il leader Uilm – da oltre sei anni vivono una condizione alternata tra periodo di cassa integrazione e di lavoro sporadico. Dopo la decisione dell’azienda di trasferire in Germania la produzione di locomotive merci effettuata a Vado Ligure, abbiamo registrato gravi problematiche sui carichi di lavoro e sul ricorso alla cig. Oggi la situazione è preoccupante sia per la mancanza di certezza sul futuro produttivo del sito ligure sia per l’attesa della decisione della Commissione europea sull’acquisizione di Bombardier da parte di Alstom”.

... » Leggi tutto