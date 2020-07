Sestri Levante, ciclista cade su un sentiero: dopo il recupero rifiuta il ricovero

Sestri Levante. Una brutta caduta nel sentiero che da Sant’Anna porta a San Bernardo. Ieri sera intorno alle 21.30 il soccorso alpino è stato attivato per la chiamata di un amico di un ciclista in difficoltà.

Le squadre del soccorso alpino, in collaborazione con i vigili del fuoco di Chiavari, hanno cominciato le ricerche dividendosi sul territorio, visto che il giovane, del 1991, non rispondeva più al telefono.

Fortunatamente il ragazzo è stato trovato e visitato dal medico del soccorso alpino a causa di un dolore al torace.

Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato con barella portantina e consegnato in strada alle cure della croce Verde di Sestri Levante, ma una volta sull’ambulanza ha rifiutato il ricovero in ospedale contro il parere del medico. Sul posto in supporto la radiomobile dei carabinieri di Sestri Levante. .

