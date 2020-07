Tennis, incoronati a Valletta Cambiaso i campioni regionali giovanili

Genova. Serata speciale al TC Valletta Cambiaso Asd di Genova per la celebrazione dei campioni regionali giovanili della Federtennis Liguria. Domenica 26 luglio si è tenuto l’atto conclusivo di un torneo lungo più di due settimane, con la partecipazione di 241 tennisti, dagli Under 10 agli Under 16, in arrivo da tutta la Liguria, per un evento che assegnava anche la qualificazione ai campionati italiani.

Tra gli spettatori illustri, Andrea Gaudenzi, oggi presidente Atp che giocò su questi campi nel 1998 contro l’India in Coppa Davis, venuto ad assistere alle performance dei figli Enea, Pietro e Filippo. È stato proprio Enea Gaudenzi a inaugurare la serie di successi del TC Finale, il circolo che con cinque titoli regionali ha fatto la voce grossa ai regionali. Tra gli Under 10, il terzogenito di Andrea ha sconfitto in finale Simone Moiso del Break Point. In campo femminile Victoria Lanteri Monaco (TC Ospedaletti) si è imposta sulla spezzina Chiara Rossi. Festa TC Genova tra le Under 11 con l’affermazione di Electra Beecroft su Victoria Grammaticopolo (TC Finale). Bene Pietro Gaudenzi (TC Finale) che in finale ha regolato Giovanni Calvi (TC Ambrosiano).

