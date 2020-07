Varazze, festeggiamenti in onore di San Donato

Varazze. Come da consuetudine, nella prima domenica di agosto 2019, nell’antichissima chiesa (un tempo pieve e prima parrocchia di Varazze) posta sul colle del Parasio, fra i resti del castrum romano-bizantino, tanto cara a generazioni di varazzini, si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Donato, secondo vescovo di Arezzo e martire, organizzati dall’Associazione Culturale e Confraternita di San Donato.

Il programma dei festeggiamenti

– Venerdì 31 luglio alle ore 21:00, incontro di preghiera in preparazione della festa: Rosario e riflessioni sulla vita del Santo.

– Sabato 1 agosto alle ore 21:00 – Concerto per armonium diretto dal maestro Giovanni Musso, con la partecipazione del Tenore Silvano Santagata: un piccolo ed intenso viaggio nei suoni e nei colori della Musica Sacra.

– Domenica 2 agosto alle ore 9:00 – Santa Messa celebrata dal parroco di Sant’Ambrogio don Claudio Doglio. Seguirà l’inaugurazione, da parte del sindaco e dalle autorità presenti, dello stemma antico di Varazze, creato da artisti e artigiani locali, che sarà posizionato sulla volta del piano dell’altare, come quello che si trova in santa Caterina (Entrambe le chiese sono di proprietà del Comune di Varazze). La Chiesa resterà aperta fino a sera.

– Venerdì 7 agosto, festa liturgica di San Donato – ore 21:00, S. Messa a suffragio dei benefattori defunti e conclusione dei festeggiamenti.

... » Leggi tutto