“A tavola con i prodotti di Liguria”: l’8 agosto cena speciale in 88 ristoranti della Regione

Regione. “A tavola con i prodotti di Liguria – serata dedicata ai sapori liguri”. Una cena dedicata alle eccellenze di olio e vini della Liguria. 88 ristoranti aderenti per una sinergia fra agricoltura e ristorazione. Il 6 agosto si terrà l’iniziativa ideata dall’assessore regionale all’agricoltura, Stefano Mai. L’evento sarà realizzato in collaborazione con Camere di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Ais, Fisar, Assaggiatori dell’olio ligure, Enoteca Regionale della Liguria, Consorzio Olio Dop Riviera Ligure, Coldiretti e Confagricoltura.

“Per favorire una maggiore sinergia tra il mondo della ristorazione e l’agricoltura regionale – spiega l’assessore Mai -. Ho pensato a una cena dove, attraverso i nostri professionisti, si potessero, non solo consigliare i migliori vini liguri da abbinare ai piatti ordinati, ma raccontare cosa c’è dentro e dietro una bottiglia. Spesso beviamo un ottimo vino senza però conoscerne le origini, la storia, la passione, il territorio rinchiusi in esso. Ogni nostro prodotto contiene un’infinità di informazioni che dobbiamo assolutamente conoscere per apprezzarlo ancora di più. La Liguria è terra di olio e vino. Vere eccellenze mondiali che dobbiamo valorizzare e far conoscere.”

