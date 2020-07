A10 a due corsie entro il 3 agosto: riaprono i caselli di Genova Pra’ e Genova Pegli

Liguria. Riapriranno completamente entro il 3 agosto i caselli di Genova Pra’ e Genova Pegli sull’autostrada A10. È quanto trapela dal programma dei lavori di manutenzione che Autostrade sta ancora completando sulle gallerie della rete ligure una volta terminate le ispezioni che hanno causato la maggior parte dei disagi.

Dal 20 luglio le due entrate sono chiuse per chi prende l’autostrada in direzione Genova (il casello di Pegli è chiuso anche in uscita per chi arriva da Savona) perché nel tratto tra Pra’ e Aeroporto è attivo un bypass che permette la circolazione a una corsia per senso di marcia mentre nella carreggiata parallela sono in fase di ultimazione i cantieri per mettere in sicurezza i tunnel trovati in condizioni critiche.

