Automotive in Liguria, Savona provincia “più cara” dopo Genova per il prezzo medio delle auto in vendita

Savona. Il lockdown ha avuto un impatto diretto sull’andamento di molti settori, tra cui quello dell’automotive, anche se si vedono i primi segnali di ripresa nel mercato dell’usato. Secondo l’osservatorio di AutoScout24 – portale in Europa di annunci di auto e moto-, su base dati ACI, in Liguria nel I semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono diminuiti del -30,5% (a livello nazionale è del -30,6%), raggiungendo 24.348 atti.

Genova risulta come prima provincia per passaggi di proprietà, ma rispetto alla popolazione residente maggiorenne Savona e Imperia sono le più dinamiche. La classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Genova con 12.278 atti (-28,6%), seguita da Savona con 4.855 (-30,7%), Imperia con 3.760 (-34,3%) e La Spezia con 3.455 (-32,8%). Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione cambia: Imperia e Savona sono al primo posto entrambe con 205,4 passaggi ogni 10mila abitanti, seguite da La Spezia (184,3) e Genova (170,8).

