Bordighera. «Attenzione, mio padre è sparito da lunedì notte. Se qualcuno ha notizie di lui o lo ha visto, contattatemi per favore». E’ l’appello lanciato su Facebook dal figlio del giardiniere Fabio Fusco, 58 anni, di Bordighera.

Fusco è molto conosciuto in città, e la notizia della sua scomparsa ha colto amici e conoscenti attoniti. Centinaia le condivisioni sui social per contribuire alle ricerche.

... » Leggi tutto