Bordighera. Con nove voti favorevoli e sei astenuti è stato approvato dal consiglio comunale l’aumento delle sanzioni per chi non conferisce correttamente i rifiuti a Bordighera. «Per chi non rispetta le regole – ha spiegato il comandante della polizia locale Attilio Satta – Le sanzioni minime saranno di 300 euro». Prima i “furbetti” della spazzatura pagavano multe da 100 euro.

... » Leggi tutto