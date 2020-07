Chiuso per cinque giorni il Covo di Nord Est: non rispettava le misure anti Covid

Genova. La prefettura di Genova ha chiuso per cinque giorni, da ieri, la discoteca Covo di Nord – Est per il mancato rispetto delle normative relative all’emergenza sanitaria Covid-19. Il locale della movida rivierasca era stato già multato recentemente per lo stesso motivo: i suoi avventori erano stati sorpresi senza mascherina. La recidiva ha fatto scattare la pesante sanzione.

Il provvedimento ha colto di sorpresa turisti e avventori del Covo che questa sera avrebbe dovuto ospitare una serata dedicata agli under 18. Molti hanno acquistato on line i biglietti, che vengono regolarmente venduti anche oggi, nonostante lo stop imposto dalla prefettura. A decine attendono dunque informazioni per avere indietro i soldi.

