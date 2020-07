Da Montechiaro d’Asti a Loano in bici: il sindaco Pignocca e l’assessore Zaccaria incontrano Samuele e Umberto

Loano. Questo pomeriggio in piazza Italia il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a Turismo e Sport Remo Zaccaria hanno incontrato Samuele Carpignano e Umberto Pastrone, i due studenti astigiani che ieri hanno percorso in bici i 150 chilometri che separano Montechiaro d’Asti (loro paese d’origine) e la città dei Doria.

I ragazzi sono giocatori di tamburello. Non potendo allenarsi a causa del lockdown, hanno deciso di dedicarsi ad un’altra disciplina: perciò hanno coniugato la loro passione per l’ecologia ed i viaggi ed hanno deciso di raggiungere in bici Loano, città che frequentano durante le vacanze e che anche quest’anno, per la terza volta di fila, ha ottenuto il riconoscimento di “Comune Ciclabile” dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

