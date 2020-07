L’Entella resta in Serie B: i commenti di Boscaglia, Paolucci e Chiosa

Chiavari. Salvezza matematica. Sospiro di sollievo: sarà Serie B per la Virtus Entella anche nella prossima stagione. I biancocelesti si guadagnano la possibilità di disputare nuovamente questo campionato con una giornata d’anticipo, grazie allo 0-0 maturato al Picco di La Spezia nel derby contro gli aquilotti.

Mister Roberto Boscaglia commenta: “Avevamo sbagliato il primo match point venerdì scorso. Oggi la partita era comunque dura, difficile, lo sapevamo, prima di tutto perché incontravamo una squadra proprio forte che ha fatto un campionato strepitoso e si trova lì non per caso. Secondo perché è un derby, avevamo bisogno di punti. Abbiamo approcciato bene la gara: grandissimo equilibrio, nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti per fare gol e li abbiamo sempre tenuti distanti dalla porta. Nel secondo tempo abbiamo per scelta abbassato un po’ il baricentro, perché potevamo andare al raddoppio soprattutto sugli esterni visto che loro li hanno cambiati e cercavano sempre di andare uno contro uno con sovrapposizioni e andare anche in superiorità numerica. Ci siamo fatti aiutare molto da Dezi, da Mazzitelli, da Schenetti, poi da Toscano e Crimi. Hanno avuto un’occasione loro con Nzola e una grande occasione noi alla fine con Rodriguez. Un pareggio giusto, che ci porta al raggiungimento dell’obiettivo, che è importantissimo per noi, determinante farlo ad una giornata dalla fine. Possiamo tranquillizzarci e dobbiamo adesso fare una grande partita contro il Cittadella, dobbiamo onorare il campionato. Siamo contenti”.

... » Leggi tutto