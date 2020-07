Morì in un incidente, la nuova autorimessa Atp intitolata a Daniele “Rex” Ressi

Genova. Si è inaugurata questa mattina la nuova rimessa Atp della Valpolcevera, in via Lungotorrente Secca 26 rosso. L’infrastruttura che risulta fondamentale per il mantenimento e il miglioramento delle linee imprenditoriali, E ed H, è stata intitolata a Daniele Ressi, autista di Atp e rappresentante sindacale Uil scomparso il 30 luglio di 4 anni fa, a seguito di un tragico incidente.

Alla cerimonia di inaugurazione e scopertura della targa intitolata a Daniele Ressi, hanno partecipato i due genitori Tina e Mario; con loro Claudio Garbarino, consigliere delegato ai trasporti di Città Metropolitana Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio, Matteo Campora assessore ai Trasporti del Comune di Genova, il presidente di Atp Esercizio Enzo Sivori.

