Orsero acquisisce Moncada Frutta, società specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta in Sicilia

Liguria. Orsero spa, società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA), segmento Star, holding dell’omonimo gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo per l’acquisto del 50% del capitale della società Moncada Frutta srl, società specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta in Sicilia e di cui detiene già il restante 50% del capitale sociale. La completa integrazione di Moncada Frutta all’interno del gruppo darà luogo ad importanti sinergie commerciali e prospettive di sviluppo nel canale della grande distribuzione organizzata nel territorio siciliano.

Raffaella Orsero, Ceo del gruppo, ha commentato: “Con questa acquisizione Orsero ha completato l’integrazione nel gruppo delle società precedentemente detenute in JV con partner locali. Moncada Frutta ha una posizione di primo piano nella distribuzione di frutta e verdura fresche in Sicilia ma ci sono ancora tante opportunità di crescita, in particolare nella Gdo. Siamo onorati che la famiglia Moncada abbia deciso di proseguire il progetto imprenditoriale con il gruppo andando ad assumere una posizione di riguardo nella compagine sociale di Orsero.”

