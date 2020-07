Regione, via libera a due bandi per le istituzioni culturali e le società di mutuo soccorso

Liguria. Sono stati approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, due bandi per la cultura del valore complessivo di 160mila euro: uno riguarda il sostegno alle Istituzioni culturali e uno alle società di mutuo soccorso.

Il primo bando è frutto di una modifica legislativa introdotta nel dicembre scorso anno con la legge regionale 31 che prevede un sostegno di 140mila euro per le Istituzioni che hanno sede in Liguria e sono senza scopo di lucro, costituite da almeno un decennio e sotto forma di ente, fondazioni o associazioni. Sono escluse dal sostegno le Istituzioni che sono enti strumentali o dipendenti da enti pubblici e quelle per i quali la normativa regionale prevede specifici interventi di settore.

