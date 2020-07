Savona, il PD attacca l’amministrazione: “In questi anni perse occasioni per ottenere risorse importanti per la città”

Savona. “Martedì la maggioranza ha approvato il rendiconto, ovvero la fotografia di sintesi delle scelte del Comune nel corso del 2019, scelte sulle quali ci siamo via via espressi e sulle quali non torniamo in questa sede”. A parlare, in una nota, è il gruppo consiliare del Partito Democratico savonese.

“Fra gli elementi ‘tecnici’ abbiamo segnalato come dato positivo – spiegano i democratici in Consiglio comunale – i tempi veloci di pagamento dei fornitori. Ma il dato politico che emerge chiaro riguarda, come abbiamo fatto notare in molte occasioni (i precedenti rendiconti, i DUP, ecc.), la mancanza di un’azione e di una visione integrata delle diverse partite di bilancio che si traducono in uno stile amministrativo inefficiente e non attuale. Non attuale sì, perchè rappresenta tutto il contrario del concetto di smart city che andrebbe praticato e non predicato”.

