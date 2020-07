Savona, lavori di manutenzione della galleria “Valloria”: scatta la nuova chiusura notturna

Savona. Proseguono le attività di manutenzione all’interno della galleria ‘Valloria’ dal km 569,850 al km 571,100, sulla statale 1 “Via Aurelia” nel comune di Savona.

A partire da lunedi 3 agosto la galleria sarà chiusa al traffico in orario notturno per consentire il ripristino delle pavimentazioni. La chiusura della galleria si rende necessaria per la natura delle attività in programma e per l’utilizzo di macchinari di grandi dimensioni che richiedono l’occupazione della carreggiata.

... » Leggi tutto