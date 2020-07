Top 10 della settimana, sempre più estate italiana con Rocco Hunt “A un passo dalla luna”!

Buon giovedì a tutti i nostri lettori. Agosto ormai è alle porte, estate 2020, piena stagione e caldo, un’estate davvero strana e ora più che mai c’è bisogno di musica, musica per tenerci compagnia, musica per farci sognare e quindi alziamo il volume e via con la #IVGeCHART!

Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart!

... » Leggi tutto