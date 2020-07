Vado Ligure. Il Vado FC 1913 comunica di aver tesserato il calciatore Andrea Gulli.

Centrocampista classe 1997, Gulli, dopo l’esperienza nel settore giovanile del Genoa, ha militato nel Santarcangelo (una stagione in Serie C), nell’Albissola (una stagione in Serie D e una in Serie C) e nel Ligorna (19 presenze e tre gol nel campionato di Serie D 2019/2020).

... » Leggi tutto