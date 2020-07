Val Bisagno, ponte Feritore riaperto a settembre: problemi con l’argine del torrente

Genova. Il ponte Feritore sarà riaperto al traffico nel mese di settembre, mentre il cantiere proseguirà ancora almeno un mese per terminare la messa in sicurezza dell’argine limitrofo del torrente.

A comunicarlo ufficialmente l’assessore al territorio del municipio Media Val Bisagno Lorenzo Passadore, sulla base delle informazioni ricevute direttamente dalla ditta al lavoro sul manufatto: “E’ stato accumulato qualche mese di ritardo a causa dei rallentamenti delle forniture in periodo di lockdown e per sistemare la spalla sinistra del torrente che poggiava direttamente sul piano del letto del Bisagno – spiega – cosa che ha comportato un ulteriore intervento di palificazione necessaria per la messa in sicurezza della strada”.

