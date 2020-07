Albenga, questa sera in consiglio comunale la riduzione della Tari del 25% alle attività commerciali

Albenga. Durante il consiglio di questa sera, verrà deliberato il 25% di riduzione della tariffa Tari, corrispondente ad un intero trimestre, per tutte le attività commerciali costrette alla chiusura dall’emergenza Covid. Bar, ristoranti, negozi, campeggi, alberghi, potranno quindi usufruire di questa agevolazione.

“Dopo aver sostenuto le famiglie in difficoltà all’inizio dell’emergenza Covid – è il commento del sindaco Riccardo Tomatis – abbiamo voluto adesso spostare la nostra attenzione nei confronti del tessuto economico cittadino, mettendo direttamente in campo risorse proprie dell’ente. Riteniamo questo un grande risultato e come Sindaco ne sono davvero orgoglioso”.

