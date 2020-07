Liguria. Si è aperto il primo weekend agostano e anche in Liguria si prospettano giornate da bollino rosso per il traffico. In questo contesto è importante conoscere nel dettaglio quando e come si svolgeranno i cantieri da parte di Autostrade per l’Italia.

Ecco il programma delle chiusure per lavori nelle notti del fine settimana tra venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto.

... » Leggi tutto