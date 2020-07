Corso Italia, nuova spiaggia libera comunale: potrà ospitare fino a 185 persone

Genova. Si arricchisce l’offerta di spiagge libere nel territorio comunale. Da oggi genovesi e turisti hanno a disposizione una nuova spiaggia in corso Italia. La spiaggia, che può ospitare fino a 185 persone in base alle regole di contingentamento Covid, si trova a levante dei Bagni Squash e l’accesso è garantito attraverso l’ingresso degli stessi Bagni. Sale così a un totale di 9.360 il numero dei posti disponibili nelle spiagge libere sul territorio genovese.

La porzione di litorale in cui si trova la nuova spiaggia libera era in concessione al Circolo unificato dell’Esercito di Genova che, vista la situazione di carenza posti e la difficile gestione per il rispetto delle norme di distanziamento sociale anti Covid19, ha deciso di affidarne la gestione al Comune di Genova per il libero accesso di tutti i cittadini.

