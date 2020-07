Enduro World Series, doppio appuntamento: confermata Finale Ligure, si aggiunge Pietra Ligure

Finale Ligure. L’Enduro Sports Organisation, a fianco di Finale Outdoor Region, ha annunciato che un secondo weekend di gara italiano è stato aggiunto al calendario degli eventi dell’Enduro World Series 2020.

La gara, per soli professionisti, si svolgerà sulla vasta rete di sentieri che si sviluppa sul territorio di Pietra Ligure e della Val Maremola sabato 19 e domenica 20 settembre. Il weekend di gara pietrese va ad aggiungersi all’appuntamento con il Rider Trophy, gara a squadre per gli amatori, in programma sabato 26 settembre, e alla Bluegrass Finalenduro (EWS Pro) di domenica 27 settembre a Finale Ligure.

