Ex Ilva, Patuanelli apre alla cessione di aree a Cornigliano: “L’accordo di programma si può rivedere”

Genova. L’accordo di programma sull’ex Ilva di Genova? “Si potrebbe rivedere, dipende tutto dal quadro complessivo che si crea attorno allo stabilimento. È prematuro decidere oggi”. È il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, arrivato a Genova per incontrare gli industriali, ad aprire alla possibilità che nuove aziende possano insediarsi nelle aree che oggi sono sfruttate interamente da ArcelorMittal.

L’idea, com’è noto, non dispiace al sindaco Marco Bucci che più volte ha chiarito il concetto: o i proprietari dell’acciaieria aumenteranno gli organici a Cornigliano oppure si dovrà trovare il modo di aumentare la resa economica di un milione di metri quadrati in piena zona portuale. L’accordo di programma parla chiaro: concessione sulle aree in cambio di reddito e posti di lavoro.

... » Leggi tutto