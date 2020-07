Genoa: il destino ancora all’ultima giornata è l’ennesimo emblema di problemi strutturali

Genova. Complice il lockdown e un campionato protrattosi ben oltre i termini previsti, sembrano davvero lontani i tempi in cui alla presentazione di Andreazzoli la dirigenza rossoblù ribadì di non voler più fare una stagione come quella in cui la salvezza fu conquistata a scapito dell’Empoli all’ultima giornata.

Le classiche parole sul voler costruire qualcosa sul lungo periodo, sono ancora una volta fallite: un inizio brillante, durato pochissime partite, per poi scivolare sempre più giù e correre nuovamente ai ripari in corso d’opera. Stavolta il mercato di gennaio non ha fatto il “miracolo”, perché l’unico acquisto importante – Adama Soumaoro – che aveva mostrato tutte le sue qualità nella gestione Nicola prima del lockdown, è rimasto in panchina dopo i problemi legati all’istanza presentata dall’agente dell’ex difensore del Lille (con il Genoa condannato a risarcirlo con 100 mila euro) e quando è stato il suo momento si è infortunato.

