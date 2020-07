Genova accende la luce: entro il 2022 tutti i lampioni saranno sostituiti con tecnologia led

Genova. Cosa cambierà per le strade di Genova? Praticamente tutto. Al calare del buio potremo dire addio a quel pallido barlume giallastro o arancione che poco si sposa con la sicurezza. Entro il 2022 tutti i 58mila punti luce della città saranno completamente rinnovati e dotati di illuminazione a led, molto più chiara, molto più economica (visto che la rivoluzione promette di far risparmiare quasi 7 milioni di euro all’anno) e molto più ecologica (verranno abbattute 14.400 tonnellate di anidride carbonica e si consumerà il 76% in meno di energia).

L’illuminazione pubblica genovese entra nel terzo millennio e lo fa grazie allo sblocco del contenzioso pluriennale che aveva tenuto tutto fermo dal 2015. Il Tar aveva infatti sospeso la gara bandita da Tursi in nome di un doppio ricorso da parte delle aziende concorrenti, gruppo Enel da una parte e gruppo Iren e altre imprese dall’altra.

