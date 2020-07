Millesimo, entra nel vivo la pratica per trasformare il bocciodromo in una polisportiva

Millesimo. Voto unanime alla mozione in difesa dell’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, approvata ieri dal Consiglio comunale di Millesimo, al fine di ripristinare quantomeno la situazione preCovid-19 e garantire un servizio di assistenza H24 ai cittadini valbormidesi.

All’ordine del giorno, inoltre, come spiega il vicesindaco Francesco Garofano, “una variazione particolare che riguarda anche gli esercizi futuri in considerazione dell’imminente passaggio del servizio idrico integrato dal Comune al Consorzio C.I.R.A.. Abbiamo poi dovuto rivedere al ribasso le entrate previste per i servizi erogati dal Comune durante il periodo di lockdown causa Covid-19 e di conseguenza le maggiori spese a cui abbiamo dovuto far fronte in questi mesi”.

