Sanremo. Una donna anziana è rimasta incastrata nell’abitacolo della propria Lancia Y che si è capottata dopo che la conducente, per cause ancora in fase di accertamento, dopo aver urtato la ruota posteriore di un’auto parcheggiata. E’ successo stamane in via Borea, nei pressi dell’omonima casa di riposo.

... » Leggi tutto