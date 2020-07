Sanremo. E’ di un vigile del fuoco in ospedale per intossicazione causata dal fumo e tre incendi in altrettanti appartamenti il bilancio di una notte di lavoro per i pompieri in provincia di Imperia.

Il primo incendio si è sviluppato a Badalucco intorno alle 23,30. Il rapido intervento del 115 ha fatto sì che non si registrassero feriti. Le fiamme hanno interessato solo un angolo cottura.

